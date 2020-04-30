Авиапарад пройдет в трех городах Сибири 9 мая

Самолеты и вертолеты пролетят в День Победы на Новосибирском, Абаканом и Кызылом, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«В девяти городах России в границах ответственности округа выполним демонстрационные полеты авиации с привлечением 84 воздушных судов: 44 самолетов и 40 вертолетов», — цитирует Поплавского ТАСС.

По его словам, наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани.

«Завершили слетанность в составе групп на сокращенных интервалах и дистанциях. Тренировки над городами планируем провести 5 и 7 мая», — сказал генерал-лейтенант.