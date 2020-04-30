НАВЕРХ

Авиапарад пройдет в трех городах Сибири 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самолеты и вертолеты пролетят в День Победы на Новосибирском, Абаканом и Кызылом, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«В девяти городах России в границах ответственности округа выполним демонстрационные полеты авиации с привлечением 84 воздушных судов: 44 самолетов и 40 вертолетов», — цитирует Поплавского ТАСС.

По его словам, наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани.

«Завершили слетанность в составе групп на сокращенных интервалах и дистанциях. Тренировки над городами планируем провести 5 и 7 мая», — сказал генерал-лейтенант.


Еще по теме
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
Военные потушили полосу огня в тувинском поселке
Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО
Пентагон опубликовал реальные видеозаписи НЛО
смотреть все
Сибирь #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
КУЛЬТГИД
Ростелком дарит промокоды на бесплатное ТВ и фильмы
30.04.2020 12:02
Фильм дня: «Спасти Ленинград»
30.04.2020 00:25
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
30.04.2020 03:09
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
30.04.2020 01:52
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
51041
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
30951
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24236
Масочный режим введут в Новосибирской области
9030
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.

Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

kpwdaj

Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

Иркут 69

Общие фразы ни о чём. Все равно как сказануть, что вода и воздух принадлежит всему народу. Конкретики...

papuas978

Но бензин у нас все равно будет дорожать