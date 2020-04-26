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Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники

Источник:
Sibnet.ru
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Новая интерактивная игра открыта на портале Sibnet.ru к празднику Победы. Викторина «Военный геймер» размещена на страницах сервиса «Карта Победы».

Викторина «Военный геймер» посвящена теме компьютерных игр, созданных по мотивам событий и техники ВОВ. На вопросы игры в интерактивном режиме могут отвечать все желающие интернет-пользователи. Но чтобы достигнутый результат (набранные баллы) сохранился в турнирной таблице игры, необходимо быть зарегистрированным и авторизированным пользователем портала.

Правила участия очень просты. После запуска игры по кнопке «Играть» на экране появляются вопросы и два варианта ответа к каждому (один из которых верный). За количество верных ответов и скорость начисляются баллы. Максимально набранные баллы за историю участия в игре одного пользователя сохраняются в турнирной таблице викторины.

Шансы на победу возрастают с каждым днем. Ежедневно база вопросов игры пополняется, а значит, можно зарабатывать всё больше и больше баллов. Это же позволяет вступить в игру в любое время, пока не закончился «призовой» период (до 10 мая).

Призы для лидеров предоставлены провайдером Ростелеком. Кроме трех основных призов будут разыграны десять дополнительных — случайным образом среди всех участников, занявших места ниже третьего и набравших больше 0 баллов. (Подробнее о призах на странице викторины.)

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