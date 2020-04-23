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Огромные пробки скопились на въезде в Республику Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Огромные пробки скопились утром в четверг на въезде в Республику Алтай после начала проверки всех въезжающих в регион автомобилей.

Ранее глава региона Олег Хорохордин ввел ограничения на въезд в республику. Теперь каждый, прибывший из другого субъекта страны, должен отправиться на 14-дневный домашний карантин. И если местные жители могут отсидеться дома, то приезжим податься некуда – турбазы и гостиницы закрыты до лета.

Как сообщает правительство региона, патрульные посты размещены на въезде в регион. По Чуйскому тракту это стационарный пост полиции, еще один пост находится на самой границе республики с Алтайским краем.

Также дополнительные посты выставлены у так называемого нового Айского моста (на левом берегу Катуни), в Турочакском районе посты размещены на границе как с Алтайским краем, так и с Кемеровской областью.

В социальных сетях распространяются видеозаписи с протяженными пробками, в которых водители ждут своей очереди, чтобы попасть в регион. 


Инспекторы останавливают каждый автомобиль, записывают данные граждан, не проживающих в республике (цель визита, место и срок пребывания). Сотрудники Роспотребнадзора вручают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции.

Ограничения не распространяются на транзитный транспорт, на граждан, обеспечивающих работу непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Все они должны иметь подтверждающие документы.

По последним данным оперштаба, в регионе выявлено девять случаев заболевания коронавирусом. Семь человек проходят лечение в госпитале. Еще двое ранее уехали домой в Томскую область. Сейчас въезд в Турочакский район, где они работали вахтовым методом, ограничен.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Uynachalnica

А еще кандалы на ногу и пудовую гирю в довесок!

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.

skalka136

кому война ,а кому мать родна...у всех проблемы ,а они рыбу ловят...

Uynachalnica

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