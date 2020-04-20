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Фильм дня: «Матильда»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер Алексей Учитель в «Матильде» один из немногих осмелился показать правителя России человеком, а не героем, за что получил не простую порцию критики, а серьезные препятствия к выпуску фильма.

Россия, 2017 год, режиссер Алексей Учитель, 16+

Сюжет исторической драмы построен на отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В картине захвачен этап восхождения царевича на престол и правления государством. Все события поданы через любовную историю последнего российского царя.

Чтобы оценить фильм, нужно беспристрастно знать историю правления царя, еще полезнее познакомиться с воспоминаниями его современников, которые говорили о его характере и натуре. Учитель попытался показать Николая II человеком, а не царем. Он не герой, не идеал. У него свои страхи и переживания, которые отражаются и на управлении государством.

Главные споры, которые вызвала драма в современном обществе — историческая достоверность. Большинство историков сошлись во мнении, что любовного треугольника после вступления царя в брак не было, в фильме же Николай II продолжает и после свадьбы метаться между законной супругой и балериной.

Фильм «Матильда» заслуживает внимания даже ради того, чтобы самостоятельно решить — что в нем правда, а что беспрецедентное искажение истории. Актерский состав не звездный, кроме Данилы Козлоскаого, но все артисты отлично справились со своими задачами. Роль царя сыграл Ларс Айдингер, Матильда Кшесинская — Михалина Ольшанская.


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