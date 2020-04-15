Новосибирцы создали точную реконструкцию самолета Ла-5 времен войны

Инженеры НГТУ и сотрудники фирмы «Авиареставрация» заканчивают работы над первой точной реконструкцией одного из самых массовых истребителей Второй мировой войны, самолета Ла-5, сообщает пресс-служба вуза.

Уникальность Ла-5 в том, что это единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны — он состоит из дерева на 80%. Во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении.

Чтобы добиться дешевизны производства истребителей, советские конструкторы вынуждены были широко использовать дерево. В самолете Ла-5 из металла состояли, в основном, шасси, силовая установка и вооружение.







Деревянные детали самолета не могли сохраниться спустя 75 лет после войны. Чтобы восстановить самолет, инженерами лаборатории НГТУ заново выклеен фюзеляж из березового шпона. Это очень кропотливая работа: чтобы самолет имел оригинальную прочность, нужно выклеить до 6 слоев шпона. Технология выклеивания похожа на работу над папье-маше. Работа над восстановлением самолета заняла 16 месяцев.



«Когда меня спрашивают, где мы нашли этот самолет, я отвечаю — в Маслянинском лесхозе», — сказал профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс.



В 90-е годы прошлого столетия зарубежные авиационные специалисты считали, что в России утеряна технология работы с древесиной, нет самой древесины и соответствующих клеев.

«Английские авиареставраторы говорили нам, что единственное, из чего можно сейчас делать самолеты — белая канадская ель, или, иначе, спрус. Мы провели сравнительные испытания образцов из сибирской сосны и канадского спруса по международным правилам. И доказали, что сибирская сосна по прочности не уступает канадской. А российские клеи менее технологичны, но выдерживают большие нагрузки, чем английские», — сказал Бернс.



Попытки восстанавливать Ла-5 предпринимались и ранее, однако никому пока не удавалось создать точную копию самолета. После того, как истребитель будет закончен, его передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловского области — крупнейший в России музей боевой авиации.



Всего в СССР было произведено почти 10 тысяч Ла-5 разных модификаций. На фронте он начал использоваться в 1942 году, впервые появился в небе в битве за Сталинград, массово использовался на Курской дуге. На Ла-5 одержал свою первую воздушную победу знаменитый советский ас Иван Кожедуб. На Ла-5 также летал легендарный советский безногий летчик Алексей Маресьев, прототип главного героя культового советского романа «Повесть о настоящем человеке».



Бои на Курской дуге показали, что Ла-5 превосходит в воздушном бою основной немецкий истребитель Восточного фонта Фокке-вульф Fw 190. Именно после этого немецкое командование перебросило с Западного фронта более совершенные истребители Мессершмитт Bf.109. Ла-5ФН с форсированным двигателем являлся, пожалуй, первым советским истребителем, который мог в достаточно широком диапазоне высот драться на равных с современной ему версией «Мессершмитта».



