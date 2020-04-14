Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло

В России за сутки зафиксировано 2 774 случая коронавирусной инфекции в 51 регионе, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2 774 в 51 регионе. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах», — говорится в сообщении.

Суточное значение заболевших стало рекордным. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 1489, в Подмосковье — 460 и Санкт-Петербурге — 121, отмечается в сообщении.

За сутки в России умерли 22 пациента с коронавирусом, за весь период умерли 170 человек.