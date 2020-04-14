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Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В России за сутки зафиксировано 2 774 случая коронавирусной инфекции в 51 регионе, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2 774 в 51 регионе. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах», — говорится в сообщении.

Суточное значение заболевших стало рекордным. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 1489, в Подмосковье — 460 и Санкт-Петербурге — 121, отмечается в сообщении.

За сутки в России умерли 22 пациента с коронавирусом, за весь период умерли 170 человек.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...