Военнослужащий погиб в Хакасии

Военнослужащий упал с высоты и погиб в Абакане, проводится проверка, сообщает пресс-служба ЦВО.

Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, проходившего службу в одной их воинских частей Абакана.

По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая — падения с высоты при проведении хозяйственных работ. Пострадавший был своевременно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей спасти его жизнь не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.