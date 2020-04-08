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СК возбудил дело из-за видео о создании COVID-19 на «Векторе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело из-за фейкового видео о создании коронавируса в научном центре «Вектор» в Новосибирской области и его распространении с помощью взрыва, сообщается на сайте СК РФ.

#Наука
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Один из пользователей Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР.

«Указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции по признакам преступления, предусмотренного статьи 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Следователи устанавливают личность автора ролика.

«Друзья, на меня завели УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за вчерашний юмористический ролик, в котором я ВЫСМЕИВАЮ теорию заговора о происхождении коронавируса из Российской лаборатории. Причина: фейк о происхождении вируса. @sledcom_rf Вы в адеквате?))) *спрятался за диван*», — написал пользователь AlexanderThorn в твиттере (авторская орфография и пунктуация сохранены).


Тема: Распространение коронавируса
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