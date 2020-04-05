Новосибирский научный центр «Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса, уже прошедших испытания на мышах, хорьках и кроликах, сообщил директор центра Ринат Максютов.

По его слова, уже разработаны прототипы вакцин, основанные на 6 различных технологических платформах. Проведена иммунизация лабораторных животных более чем 20 вариантами разных вакцин из этих шести прототипов. Это мыши, хорьки и кролики.

Для двух прототипов вакцин проведена иммунизация уже низших приматов. «Последующий этап — уже непосредственно на людях», — сказал Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Руководитель «Вектора» отметил, исследования на обезьянах будут длиться до конца апреля, после этого перейдут к стадии доклинических испытаний. Произойдет это, предположительно, 11 мая. Доклинические исследования должны продлиться до 22 июня, а клинические начнутся 29 июня.

В США, как сказал Максютов, от стадии проверки на мышах перешли к стадии проверки на людях.