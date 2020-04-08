Число зараженных коронавирусом на Алтае выросло на 50%

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае после суток «затишья» резко выросло с 12 до 18 человек, среди инфицированных – шестилетний ребенок, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что во вторник центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», подтвердил шесть новых случаев заболевания в крае. В пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай - у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших – шестилетний ребёнок.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Описана типичная жертва коронавируса

Штаб сообщает, что из ранее поступивших один пациент, пожилой человек, находится в тяжелом состоянии, подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Все инфицированные — жители Барнаула.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц, проводят обследования и дезинфицируют места проживания.

По последним данным, в регионе обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек, снято с меднаблюдения 3500 человек.

Жителей края, особенно пожилых людей, призывают строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

Первой заболевшей стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканы, заболевание подтвердили у ее мужа, позже – у их знакомого. Четвертой зараженной стала женщина, только что родившая ребенка. После этого медики подтвердили еще три случая – все он связаны с роддомом №11, где родила ребенка четвертая инфицированная. Среди следующих пяти зараженных двое никак не контактировали с первыми инфицированными.

По данным на вечер вторника, в России из 85 регионов только в четырех еще не зафиксирован новый вирус. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа и два субъекта Сибири – республики Алтай и Тува.