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Число зараженных коронавирусом на Алтае выросло на 50%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае после суток «затишья» резко выросло с 12 до 18 человек, среди инфицированных – шестилетний ребенок, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что во вторник центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», подтвердил шесть новых случаев заболевания в крае. В пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай - у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших – шестилетний ребёнок.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек.

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Штаб сообщает, что из ранее поступивших один пациент, пожилой человек, находится в тяжелом состоянии, подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Все инфицированные — жители Барнаула.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц, проводят обследования и дезинфицируют места проживания.

По последним данным, в регионе обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек, снято с меднаблюдения 3500 человек.

Жителей края, особенно пожилых людей, призывают строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

Первой заболевшей стала жительница Барнаула, вернувшаяся из Доминиканы, заболевание подтвердили у ее мужа, позже – у их знакомого. Четвертой зараженной стала женщина, только что родившая ребенка. После этого медики подтвердили еще три случая – все он связаны с роддомом №11, где родила ребенка четвертая инфицированная. Среди следующих пяти зараженных двое никак не контактировали с первыми инфицированными.

По данным на вечер вторника, в России из 85 регионов только в четырех еще не зафиксирован новый вирус. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа и два субъекта Сибири – республики Алтай и Тува. 

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Топ комментариев

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...