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Skoda показала нуждающиеся в дезинфекции места авто

Источник:
Sibnet.ru
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Автопроизводитель Skoda показал, какие детали интерьера и экстерьера автомобиля нуждаются в дезинфекции, чтобы машина стала безопаснее в пандемию коронавируса, и дал советы по обработке поверхностей.

Внутри автомобиля необходимо обеззаразить рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, ручки дверей, переключатели мультимедийной системы, а также переключатели на рулевой колонке (указатели поворота, управление стеклоочистителями, круиз-контроль), подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки. Снаружи следует обработать внешние ручки дверей и багажника.

Фото: © Skoda

«Тщательно дезинфицируйте все поверхности салона, которых вы касаетесь, до и после поездки — особенно, если вы путешествуете не одни», — посоветовала главный врач в штаб-квартире марки Skoda Яна Павлова.

Любая жидкость с содержанием спирта свыше 70% эффективна против коронавируса, а изопропиловый спирт не причинит вреда интерьеру автомобиля.

Спирт не должен повредить кожу или ее заменитель, но чрезмерное его количество может привести к потере цвета материалом – поэтому не надо тереть поверхность сидений слишком сильно. После очистки кожаные поверхности необходимо обработать соответствующими уходовыми средствами.

Компания советует не использовать перекись водорода для обработки поверхностей, поскольку она, скорее всего, повредит материал. Для сенсорных дисплеев не следует применять чистящие средства на основе аммония. Для всех деталей интерьера лучше всего подходят тряпки из микрофибры.

После дезинфекции салон автомобиля следует тщательно проветрить. Этот совет, в свою очередь, связан с другим: прочистите систему кондиционирования воздуха.

Фото: © Skoda

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?