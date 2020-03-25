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Преподаватель зашел в новую Half-Life и провел урок геометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © David Stewart

Учитель младших классов из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел урок по геометрии в игры Half-Life: Alyx, соответствующий урок появился на YouTube.

Преподаватель использовал одну из локаций игры, в которой можно писать маркерами на стекле. Игрокам доступны несколько видов маркеров, а также губка, которой можно стирать неверные данные.

Урок продлился около 17 минут, после чего учитель показал детям гигантского страйдера, а также ручного снарка. Необычный метод американского преподавателя привлек внимание множества интернет-пользователей.

Half-Life: Alyx поддерживает VR-шлемы Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и некоторые устройства линейки Windows Mixed Reality. После выхода игра собрала восторженные оценки экспертов, ее посчитали «эталоном».

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Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

CaRdan

Когда Китай бился с инфекцией, всем плевать, Иран начал загибаться - та же история, а как Европа начала,...

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

great_america

А врачи обеспечены такими костюмами? Или только на президента хватило?