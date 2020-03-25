Определены два главных симптома коронавируса

Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура — основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Два симптома — это температура и сухой кашель с тяжелым дыханием, абсолютно тяжелым. Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, другие легкие симптомы, «если вы не были на зараженной территории, не должны сейчас вызывать тревогу». Вуйнович подчеркнула, что насморк при COVID-19 присутствует редко.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. По данным на утро 25 марта, общее количество зараженных превысило 420 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии, США, Испании.