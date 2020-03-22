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Паникующих из-за эпидемии в мире прозвали «ковидиотами»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Словарь английского сленга Urban Dictionary пополнился новым выражением, обозначающим как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.

Слово Covidiot («ковидиот») появилось путем слияния названия болезни COVID-19 и слова «идиот». Одно из значений этого термина — люди, игнорирующие меры предосторожности в период пандемии. «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит», — приводит РИА Новости пример употребления в Urban Dictionary нового слова.

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Другое значение новообразованного слова — паникеры, скупающие различные товары, лишая соседей возможности их приобрести. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» — приводится пример употребления термина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией. По последним данным, эпидемия охватила более 160 стран, заражено свыше 314 тысяч человек по всему миру, более 13 тысяч погибли, почти 96 тысяч пациентов вылечились.

Первой по числу летальных исходов стала Италия — там скончались уже почти пять тысяч человек. Следом за ней идут КНР и Испания. В России в настоящий момент зарегистрировано 306 случаев заражения. Часть пациентов уже выздоровела.

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