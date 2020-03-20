Резкое похолодание придет в Новосибирск после плюсовой температуры и метелей, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В субботу будет погода комфортная. Ветер от слабого до умеренного. Температурный фон днем до 3-8 градусов тепла. В воскресенье с выходом южного циклона из Казахстана, ждем усиления осадков, порывистого ветра до 27 метров в секунду, гололед, снежные заносы», — сказал Ягудин.

По его словам, температура воздуха будет близка к нулю градусов. 23 марта произойдет резкое похолодание, ветер будет слабеть, снегопады перейдут в метели. Температура ночью составит до 9-14 мороза. Днем будет колебаться в районе 5-10 градусов мороза. Во вторник морозы усилятся до 15-20 градусов ночью и 7-2 градусов мороза днем.