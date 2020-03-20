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Резкое похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкое похолодание придет в Новосибирск после плюсовой температуры и метелей, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В субботу будет погода комфортная. Ветер от слабого до умеренного. Температурный фон днем до 3-8 градусов тепла. В воскресенье с выходом южного циклона из Казахстана, ждем усиления осадков, порывистого ветра до 27 метров в секунду, гололед, снежные заносы», — сказал Ягудин.

По его словам, температура воздуха будет близка к нулю градусов. 23 марта произойдет резкое похолодание, ветер будет слабеть, снегопады перейдут в метели. Температура ночью составит до 9-14 мороза. Днем будет колебаться в районе 5-10 градусов мороза. Во вторник морозы усилятся до 15-20 градусов ночью и 7-2 градусов мороза днем.

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Топ комментариев

urbasik

Выхожу такой к заправке.А там бензин как в СССР.

WSG0600-164-164

Пусть с хозяина начнут, это для наглядности.

k051173

Человек просто вопрос задал)))

corrector

тем более умерла она не от коронавируса, вообще. То есть 78 лет диабет, больное сердце и проч., оторвался...

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году