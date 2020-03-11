Коронавирус сорвал съемки сериала Marvel в Праге

Съемки мини-сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат» отменили в Праге из-за угрозы распространения коронавируса. В январе съемки были сорваны в Пуэрто-Рико из-за землетрясения.

Съемки стартовали прошлой осенью, сериал снимается л стриминговой платформы Disney + и должен выйти в августе, переносе проекта пока не сообщается.

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Как уточняет издание Deadline, снимать сцены в Праге собирались около недели. Однако в городе запретили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса, были закрыты все учебные заведения, введены ограничения на поездки.

Актеры и съемочная группа вернулись в Атланту, где проходят основные съемки. Источник издания сомневается, что работа над проектом в столице Чехии возобновится.

Это не первый раз, когда срываются съемки проекта. Так, в январе им помешало землетрясение магнитудой 6,4 в Пуэрто-Рико, ставшее сильнейшим за столетие в тех местах.

Несмотря на то, что сюжет сериала держится в секрете, сообщалось, что действие в нем развернется после фильма «Мстители: Финал», в конце которого постаревший Капитан Америка вернулся к друзьям, чтобы передать свой щит Соколу. Сообщалось, что главным злодеем проекта станет Барон Земо, его сыграет Дэниэль Брюль.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава Чехии Адама Войтеха, в течение вторника в Чехии прибавился 21 случай заболевания коронавирусом, это самый большой показатель за те 10 дней, которые вирус наблюдается в республике, всего зарегистрирован 61 заболевший. У всех них заболевание протекает без осложнений.