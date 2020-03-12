Новосибирск поплывет: сугробы победили?

Весь снег этой зимой достался Новосибирску. Теперь рекордные сугробы грозят превратить город в огромную лужу. Общественники заявляют о плохой уборке улиц, мэрия винит природу и отчитывается о предпринимаемых мерах. Чего в итоге ждать горожанам с первым настоящим потеплением?
«Декабрь, январь, февраль входят в пятерку самых снежных месяцев за всю историю наблюдений в Новосибирске. Другие годы мог один месяц вылезти в рекорды, в этот раз все вошли в пятерку», — сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. При этом, по прогнозу синоптиков, в марте тоже осадков будет больше нормы.
В январе градоначальник Анатолий Локоть ввел режим ЧС. Это, по его словам, позволило увеличить количество снегоуборочной техники в два раза. В итоге с начала зимы с магистралей Новосибирска вывезено 2 миллиона кубометров снега. Но, судя по состоянию дворов, дорог и тротуаров, существенно это не помогло.
«Поступает очень много жалоб от жителей по очистке тротуаров, парковочных карманов. Если по основным магистралям вопросов практически нет, то с тротуарами в этом году проблема. Я специально пару недель назад прошелся по Октябрьскому району. Я реально шел на уровне крыш машин», — отметил депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Смышляев.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов в ответ на критику парламентариев сказал, что этой зимой на качество содержания улично-дорожной сети повлияли не только климатические условия, но и нехватка специализированной уборочной техники.
«Мы написали обращение к президенту России с просьбой перебросить часть техники из Москвы в Новосибирск, чтобы оказали помощь в уборке снега. Федерация переправила обращение в Новосибирскую область, а она адресовала мэру Новосибирска. Мэр Новосибирска публично ответил... что техники не надо, денег дайте. Но никуда не обратился. Решил справиться сам», — прокомментировал руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
А как он справился самостоятельно, видит каждый новосибирец, добавил общественник. «Единственный вариант убирать снег... Пошли по пути "само растает", это же классика. Мы все поплывем, особенно поплывет частный сектор», — предрекает Антонов.
Кого затопит?
Власти определили наиболее рискованные места: это жилые дома в разных районах и около 46 мест возможного подтопления на дорогах. Самыми наводненными могут стать развязка Димитровского моста, улица Ипподромская, площадь Труда, железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» (парковочные карманы троллейбусов), улица Одоевского в районе микрорайона «Березовый», разъезд «Иня», улица Военная возле «Аура» и другие.
Во избежание негативного сценария работы по уборке снега организованы на максимальной мощности. Из-а переполненности площадок временного складирования снега вынужденно запустили снегоплавильную станцию на улице Кошурникова (практически в центре города), несмотря на жалобы местных жителей на шум.
«Мы облегчаем себе жизнь весной. Если представить, что всё это само растает, то куда потечёт образовавшаяся вода? Это доставит нам не просто неприятности и ухудшение качества жизни, но и приведёт к серьёзным ситуациям. Опять придётся объявлять ЧС, но теперь уже в связи с подтоплением. Чтобы этого избежать, сегодня приходится в авральном порядке принимать такие неординарные решения», — говорил Локоть в прямом эфире радио «Городская волна».
Также организованы работы по расконсервации и очистке от мусора ливневой канализации. Это традиционная беда Новосибирска — летом после ливней часть дорог превращаются в моря.
Очистить от снега самые «узкие» места в обязательном порядке мэрия планирует до 15 марта — до того времени, когда начнется преобладание плюсовой температуры. Но очевидно, что оставшихся до активного таяния дней не хватит и сухо этой весной в Новосибирске не будет.