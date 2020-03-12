Новосибирск поплывет: сугробы победили?

Весь снег этой зимой достался Новосибирску. Теперь рекордные сугробы грозят превратить город в огромную лужу. Общественники заявляют о плохой уборке улиц, мэрия винит природу и отчитывается о предпринимаемых мерах. Чего в итоге ждать горожанам с первым настоящим потеплением?

«Декабрь, январь, февраль входят в пятерку самых снежных месяцев за всю историю наблюдений в Новосибирске. Другие годы мог один месяц вылезти в рекорды, в этот раз все вошли в пятерку», — сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. При этом, по прогнозу синоптиков, в марте тоже осадков будет больше нормы.

Фото: © Sibnet.ru

В январе градоначальник Анатолий Локоть ввел режим ЧС. Это, по его словам, позволило увеличить количество снегоуборочной техники в два раза. В итоге с начала зимы с магистралей Новосибирска вывезено 2 миллиона кубометров снега. Но, судя по состоянию дворов, дорог и тротуаров, существенно это не помогло.

«Поступает очень много жалоб от жителей по очистке тротуаров, парковочных карманов. Если по основным магистралям вопросов практически нет, то с тротуарами в этом году проблема. Я специально пару недель назад прошелся по Октябрьскому району. Я реально шел на уровне крыш машин», — отметил депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Смышляев. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов в ответ на критику парламентариев сказал, что этой зимой на качество содержания улично-дорожной сети повлияли не только климатические условия, но и нехватка специализированной уборочной техники.

Фото: © Sibnet.ru

«Мы написали обращение к президенту России с просьбой перебросить часть техники из Москвы в Новосибирск, чтобы оказали помощь в уборке снега. Федерация переправила обращение в Новосибирскую область, а она адресовала мэру Новосибирска. Мэр Новосибирска публично ответил... что техники не надо, денег дайте. Но никуда не обратился. Решил справиться сам», — прокомментировал руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. А как он справился самостоятельно, видит каждый новосибирец, добавил общественник. «Единственный вариант убирать снег... Пошли по пути "само растает", это же классика. Мы все поплывем, особенно поплывет частный сектор», — предрекает Антонов. Кого затопит?

Власти определили наиболее рискованные места: это жилые дома в разных районах и около 46 мест возможного подтопления на дорогах. Самыми наводненными могут стать развязка Димитровского моста, улица Ипподромская, площадь Труда, железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» (парковочные карманы троллейбусов), улица Одоевского в районе микрорайона «Березовый», разъезд «Иня», улица Военная возле «Аура» и другие.

Фото: © Sibnet.ru

Во избежание негативного сценария работы по уборке снега организованы на максимальной мощности. Из-а переполненности площадок временного складирования снега вынужденно запустили снегоплавильную станцию на улице Кошурникова (практически в центре города), несмотря на жалобы местных жителей на шум.