Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля

Цены на нефть в понедельник обрушились до минимальных за последние десятилетия, вслед за ними обвалился курс рубля. Фондовые биржи по всему миру ответили рекордным падением индексов. Эксперты объяснили, как это повлияет на ипотечные ставки, цены на технику и стоимость бензина.

Цена нефти Brent в понедельник обрушилась ниже 32 долларов за баррель (27%) после того, как в пятницу ОПЕК и Россия не сумели договориться о сокращении добычи нефти и разорвали сделку. В последний раз такой колоссальный обвал нефтяных рынков был в 1991 году, когда международная коалиция во главе с США начала военную операцию против Ирака.

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Нефтяные перипетии произошли на фоне пессимизации мировой экономики из-за коронавируса, прокомментировал Sibnet.ru ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

Саудовская Аравия через несколько часов после переговоров начала снижение цен на нефть для покупателей в Европе, США и Азии, одновременно заявив о готовности наращивать объемы добычи.

«То, что новой сделки по сокращению добычи нефти не произошло, — это было неожиданно, это вызвало определенный шок, и то, что мы наблюдали, — это шок, первая эмоциональная реакция на это известие. Коронавирус немного добавил пессимизма в мировую экономику, и она замедлилась, а тут еще по нефти. И вполне возможно, что еще прилетят какие-то "черные лебеди"», — считает экономист.

Рубль на «дне»

К понедельнику на рынке сложилась редкая комбинация факторов — рост нефтедобычи, снижение потребления из-за коронавируса и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя», цитирует РБК Боба Макнэлли, основателя американской консалтинговой компании Rapidan Energy, специализирующейся на энергорынках.

Последний раз такое «ужасное сочетание» было в начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, когда цена нефти обвалилась до центов за баррель.

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Падение цены на нефть повлекло за собой взлет курсов доллара и евро. Американская и европейская валюты в понедельник достигали отметок 75 и 85 рублей соответственно, затем рубль отыграл часть падения.

А укрепление доллара и евро повлекло за собой падение индексов Гонконгской фондовой биржи, снижение индексов Токийской, Шанхайской, Европейской бирж. Стоимость российских бумаг обвалились на открытии торгов в Лондоне. Акции крупнейших экспортеров: «Газпрома», «Роснефти», «Новатэка», «Газпром нефти» «Норникеля», «Северстали», — упали в цене.

Существенно снизилась стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, а американские индексы Dow Jones и NASDAQ упали 7%, из-за чего на рынках приостановили торги.

Как исправить ситуацию с падением цен на нефть?

Негативные последствия «черного понедельника» можно минимизировать, уверен Клисторин. Во-первых, рынки уже к началу торгов вторника могут осознать «новую реальность и немного успокоятся». Дальше все будет зависеть от действий Саудовской Аравии и России.

«Дальше возможны развилки. Во-первых, в принципе не исключено, что Саудовская Аравия и Россия такими резкими неожиданными действиями попытаются улучшить свои переговорные позиции. То есть переговоры продолжатся, и они до чего-то смогут договориться. Тогда можно говорить об укреплении рубля пусть даже на более низких отметках и стабилизации цены на нефть. Но, конечно же, возможен и худший вариант», — добавил Клисторин.

Если Россия и Саудовская Аравия не сумеют договориться, то возможно дальнейшее падение цен на «черное золото», а также падение курса рубля по отношению к доллару и евро со всеми вытекающими негативными последствиями.

Что будет с ипотекой?

События, происходящие на мировых фондовых рынках, могут привести к решению Банка России о поднятии ключевой ставки на четверть процентного пункта уже в марте, считают эксперты.

«Регулятор будет действовать осторожно, однако риторика ЦБ будет жесткой. Такая ситуация помешает банкам снижать ставку по ипотечным кредитам. Впрочем, поначалу они могут повысить порог входа для ипотечников, например увеличить первоначальный взнос или комиссии. Вопрос повышения ипотечной ставки будет максимально откладываться в условиях продекларированнной правительством программы по снижению ипотечных ставок», — цитирует РИА Новости главу аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга.

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По мнению Клисторина, Центробанк все-таки не станет повышать ключевую ставку, не использовав другие инструменты регуляции. Первый из них — временный отказ от покупки иностранной валюты. И такое решение ЦБ принял уже в понедельник.

«Это поддержит рубль. Второе — ЦБ и правительство довольно активно закупали валюту в последние месяцы и годы. Банк России может продать часть валюты, так как запасов более чем достаточно. У ЦБ порядка полутриллиона долларов. Представляете масштабы? Так что даже небольшие интервенции могут изменить ситуацию, не прибегая к повышению ключевой ставки», — объяснил со.

Третьим шагом может стать решение нефтегазовых экспортеров о частичной продаже своих запасов иностранной валюты. «Это тоже очень сильно повлияет на рынок. Возможностей у правительства и Центробанка сейчас много», — добавил Клисторин.

Что еще подорожает?

Укрепление курса доллара сыграет на руку экспортерам и больно ударит по импортерам в России. А рядовой житель нашей страны ощутит на себе последствия черного понедельника уже через пару месяцев.

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Во-первых, неизбежно поднимутся цены на импортные товары, в том числе и на технику. А также на товары, которые производятся с использованием импортного сырья, комплектующих, оборудования.

«С высокой долей вероятности поднимутся цены на бензин. Хотя мировая цена на нефть мало влияет на себестоимость бензина. Здесь большую роль играют акцизы, которые уходят в бюджет. Но скажется политика наших монополистов, которые стремятся к повышению рентабельности нефтепереработки в стране. По идее внутренние цены на бензин расти не должны, если исходить из чистой экономики, но тут вмешивается политика как компаний, так и правительства», — резюмировал Клисторин.