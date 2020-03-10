Красноярский художник сделал портрет патриарха Кирилла из монет

Красноярский художник Виктор Каплун изготовил портрет патриарха Кирилла из монет, сообщил Sibnet.ru сам автор картины.

«Обычно я пишу портреты маслом, карандашом. В этот раз сделал из монеток и фольги, что символизирует сребреники. Я считаю, что если человек монах, он должен быть не стяжателем. У патриарха обнаруживали то яхту, то дворец. Я бы не стал критиковать, если бы не был православным», — отметил Каплун.

По его словам, он не собирался кого-то оскорблять, но решил еще раз напомнить о проблеме. Пока художник не знает, что дальше будет делать с картиной. Возможно, продаст. Одно из его произведений купили за полмиллиона рублей.

Недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Патриарх считает, что это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.