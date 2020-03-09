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Контактировавший с коронавирусом политик пожал руку Трампу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп пожал руку президенту США Дональду Трампу после контакта с зараженным коронавирусом COVID-2019 человеком.

Анализы человека, который участвовал в конференции консервативных политических действий, оказались положительными на коронавирус. На этом же мероприятии присутствовали Трамп и вице-президент Майкл Пенс, пишет The Washington Post.

Шлапп рассказал журналистам, что общался с заразившимся коронавирусом участником на этом мероприятии. В последний день конференции консервативного союза глава организации пожал Трампу руку, отмечает издание.

Известно, что контакт политика и зараженного человека был кратким. «Я думаю, нам нужно успокоиться, посмотреть, что здесь происходит, и надеяться, что наш друг поправится», — подчеркнул Шлапп.

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