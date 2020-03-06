Россия и Турция нашли выход из кризиса в Сирии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе и согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двустороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем».

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«Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений. Хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом», — отметил президент России.

Путин рассказал, что стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. В совместном заявлении изложены те решения, которые два президента «выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций».

«Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги», — заявил Эрдоган. По его словам, «дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по разрешению сирийского конфликта».