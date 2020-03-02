Красноярца оштрафовали за барбекю на крыше

Красноярца, пожарившего шашлык на крыше супермаркета,
оштрафовали, сообщает ГУ МЧС по региону.
Мужчина в конце февраля пожарил шашлык прямо на крыше одного из супермаркетов Красноярска. После того, как этот инцидент попал на камеру очевидцев, инспектора надзорной деятельности совместно с сотрудниками полиции приступили к поиску нарушителя.
В отношении него составлен протокол и выписан
штраф. Подобные случаи в Красноярске происходят довольно часто и всегда
сотрудники МЧС находят нарушителей и выписывают штрафы.
Только за прошедший 2019 год государственными инспекторами
по пожарному надзору Красноярского края привлечено к административной
ответственности в виде наложения штрафов 804 гражданина почти на два миллиона
рублей.
Если человек жарит шашлыки во дворе, в парке, в гаражах, на
крыше дома, магазина, на балконе или в любой точке в черте города — он нарушает
правила благоустройства.
В течение всего года за это правонарушение полагается штраф
от 2 до 3 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима
размер штрафа увеличивается в два раза. Такой режим действует примерно с
середины апреля и до середины осени. Штрафы суммируются, так что за барбекю в
неположенном месте можно отдать от 5 до 10 тысяч рублей. Размер штрафа
решает специальная комиссия или суд.