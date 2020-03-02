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Красноярца оштрафовали за барбекю на крыше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красноярца, пожарившего шашлык на крыше супермаркета, оштрафовали, сообщает ГУ МЧС по региону.

Мужчина в конце февраля пожарил шашлык прямо на крыше одного из супермаркетов Красноярска. После того, как этот инцидент попал на камеру очевидцев, инспектора надзорной деятельности совместно с сотрудниками полиции приступили к поиску нарушителя. 

В отношении него составлен протокол и выписан штраф. Подобные случаи в Красноярске происходят довольно часто и всегда сотрудники МЧС находят нарушителей и выписывают штрафы.  

Только за прошедший 2019 год государственными инспекторами по пожарному надзору Красноярского края привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафов 804 гражданина почти на два миллиона рублей. 

Если человек жарит шашлыки во дворе, в парке, в гаражах, на крыше дома, магазина, на балконе или в любой точке в черте города — он нарушает правила благоустройства. 

В течение всего года за это правонарушение полагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается в два раза. Такой режим действует примерно с середины апреля и до середины осени. Штрафы суммируются, так что за барбекю в неположенном месте можно отдать от 5 до 10 тысяч рублей. Размер штрафа решает специальная комиссия или суд.

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