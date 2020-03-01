НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин обсудил с Роухани две главные проблемы — Турцию и вирус

Источник:
Sibnet.ru
129 2
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии в связи агрессивным действиями Турции в районе Идлиба. Главы государств также подняли тему распространения коронавируса в Иране, сообщает пресс-служба Кремля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДесятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии

«Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране. Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с большим числом жертв инфекции в стране и заявил о готовности Москвы помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом.

Тема: Сирийский конфликт
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
Российский генерал рассказал о стычке сирийцев с военными из США
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил с Роухани две главные проблемы — Турцию и вирус
•
Оборудование для изоляции Рунета установят в России
•
Россиянам предложили «купить» пенсию
•
Автоймощик угнал машину и устроил ДТП с жертвами в Новосибирске
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Финал Масленицы: Проводы
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Автоймощик угнал машину и устроил ДТП с жертвами в Новосибирске
Сибирь 01.03.2020 12:53
Журналиста из Германии научили правильно пить водку на Байкале
Сибирь 01.03.2020 12:00
Марши памяти Бориса Немцова прошли в России
Сибирь 29.02.2020 23:29
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
Сибирь 29.02.2020 17:57
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
17685
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11757
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5975
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
5615
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил с Роухани две главные проблемы — Турцию и вирус
•
Оборудование для изоляции Рунета установят в России
•
Россиянам предложили «купить» пенсию
•
Автоймощик угнал машину и устроил ДТП с жертвами в Новосибирске
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Финал Масленицы: Проводы
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Раньше Они на рынке колпаки крутили..и вот дорвались до властных кабинетов.

fiopan

Мне 34 года, а я уже весь большной, то там то тут, и до 65 мне всяко разно не дожить и таких 80% россиян,...

Иркут 69

Удивительно, до каких низин маразма и цинизма способны опуститься эти господа? ПФР у нас давно стал наперсточником....

Иркут 69

Вот поэтому за тебя (без твоего участия) это делает работодатель. Ибо если допустить доброволность отчислений...

EvgenAEY

Тогда нафиг этот пенсионный нужен, поддержка штанов для олигаф... олигархов?! Сколько раз уже дополнительная...