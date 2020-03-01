Путин обсудил с Роухани две главные проблемы — Турцию и вирус

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии в связи агрессивным действиями Турции в районе Идлиба. Главы государств также подняли тему распространения коронавируса в Иране, сообщает пресс-служба Кремля

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«Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране. Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с большим числом жертв инфекции в стране и заявил о готовности Москвы помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом.