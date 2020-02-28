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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии

Источник:
ТАСС
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Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri (VOA)

Сирийский авиаудар привел к гибели 33 турецких военнослужащих в провинции Идлиб. Турция приняла решение считать сирийские войска вражескими, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

В пятницу утром стало известно, что сирийская авиация нанесла авиаудар по турецким войскам. Сначала сообщалось о 29 погибших и 36 раненых военнослужащих Турции. «Число погибших военных возросло до 33», — заявил позднее губернатор приграничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

«Турция теперь признает всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря ПСР Челика.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что одной из главных причин «деградации» обстановки в Сирии стало невыполнение российско-турецкого меморандума 2018 года.

«Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, а также позиций сирийских правительственных войск», — пояснила Захарова. 

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В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как была предпринята очередная попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае , если сирийская армия не прекратит наступление на отряды боевиков. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является «лишь вопросом времени».

Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в других областях страны.

Тема: Сирийский конфликт
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