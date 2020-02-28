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Дольщики дома на Тульской получат квартиры через 17 лет ожидания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Скандальный долгострой по улице Тульская, 82, сдадут летом этого года, дольщики ждут квартир 17 лет, неоднократно выходили на митинги и устраивали голодовку, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В 2003 году застройщик ООО «Социальный жилищный комплекс» начал строить дома на Тульской. В 2009 году стройка была заморожена. Сроки строительства существенно затянулись из-за технических вопросов и ситуации с дольщиками: одной части жильцов документы были одобрены сразу, а 130 человек не получили договоры долевого участия, что осложнило ситуацию. Активные работы на объекте возобновились в 2017 году, генподрядчиком стало СМУ-9.

«На этапе строительства мы выявили ряд серьёзных нарушений, это тоже повлияло на темпы строительства. Пришлось отказаться от подземных парковок. Для них выделены места на участках рядом с домом. За два года достроили 3, 7 и 8-ю блок-секции. Сегодня дом находится в высокой степени готовности», – рассказал замдиректора компании-застройщика группы компаний «Баутехник-Т»» Егор Панасенко.

Фасадные работы в доме выполнены на 80%. С начала 2020 года подведены все инженерные коммуникации, установлены окна.

«Был реализован масштабный инвестиционный проект. Привлечено 50 миллионов рублей на завершение строительства дома. Сдать объект планируется уже этим летом. Сейчас здесь работа идёт полным ходом: в секциях проведено тепло, начаты отделочные работы, осталось установить три лифта. С наступлением тепла начнётся благоустройство прилегающей территории», — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам Локтя, в доме есть нереализованные квартиры — около ста. Их можно будет взять в ипотеку. Всего в Новосибирске насчитывается 53 долгостроя.

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