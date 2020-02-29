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Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tsivilev42

Масленичная неделя подходит к концу, в ее предпоследний день молодая жена принимала в гостях золовку — сестру мужа и других гостей. В этот день принято также готовится к кульминации семидневного празднования.

В субботу славяне продолжали веселиться, кататься на санях, играть в снежки. Так как Масленица была связана с новым хозяйственным годом и урожаем, то принято было чествовать молодоженов, как символ новой жизни, корить неженатых. Например, холостым парням вешали бревно на шею, а они должны были откупиться.

А новоиспеченные супруги почти всю неделю принимали гостей. После пятничного визита тещи, в субботу молодые принимают сестру брата — золовку. Но не одну, а с другими родственниками мужа. При этом если она свободна, то нужно было собрать такую же компанию в доме. А если замужняя, то пригласить только супругов.

Хозяйка дома блинами, угощениями, беседами должна была угодить новой родственнице. Если у девушки было несколько женатых братьев, она обходила за вечер всех.

Разноцветные блины

Ингредиенты:

  • 300 граммов муки
  • 800 миллилитров молока
  • 4 яйца
  • 65 граммов сахара
  • 3 столовых ложки растительного масла
  • 50 миллилитров черничного сока
  • 50 миллилитров свекольного сока
  • 50 миллилитров сока шпината
  • 1–1,5 чайных ложек куркума
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Муку смешать с солью и сахаром. Добавить яйца, молоко и растительное масло. Замесить тесто. 
  2. Разделить его на четыре части. В каждую добавить соответствующий краситель — сок или куркуму. Тщательно размешать. 
  3. Выпекать блины на раскаленной сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла.
Тема: Масленица
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