Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки

Масленичная неделя подходит к концу, в ее предпоследний день молодая жена принимала в гостях золовку — сестру мужа и других гостей. В этот день принято также готовится к кульминации семидневного празднования.



В субботу славяне продолжали веселиться, кататься на санях, играть в снежки. Так как Масленица была связана с новым хозяйственным годом и урожаем, то принято было чествовать молодоженов, как символ новой жизни, корить неженатых. Например, холостым парням вешали бревно на шею, а они должны были откупиться.

А новоиспеченные супруги почти всю неделю принимали гостей. После пятничного визита тещи, в субботу молодые принимают сестру брата — золовку. Но не одну, а с другими родственниками мужа. При этом если она свободна, то нужно было собрать такую же компанию в доме. А если замужняя, то пригласить только супругов.

Хозяйка дома блинами, угощениями, беседами должна была угодить новой родственнице. Если у девушки было несколько женатых братьев, она обходила за вечер всех.

Разноцветные блины

Ингредиенты:

300 граммов муки

800 миллилитров молока

4 яйца

65 граммов сахара

3 столовых ложки растительного масла

50 миллилитров черничного сока

50 миллилитров свекольного сока

50 миллилитров сока шпината

1–1,5 чайных ложек куркума

Соль по вкусу

Приготовление: