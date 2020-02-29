Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки

Масленичная неделя подходит к концу, в ее предпоследний день молодая жена принимала в гостях золовку — сестру мужа и других гостей. В этот день принято также готовится к кульминации семидневного празднования.
В субботу славяне продолжали веселиться, кататься на санях, играть в снежки. Так как Масленица была связана с новым хозяйственным годом и урожаем, то принято было чествовать молодоженов, как символ новой жизни, корить неженатых. Например, холостым парням вешали бревно на шею, а они должны были откупиться.
А новоиспеченные супруги почти всю неделю принимали гостей. После пятничного визита тещи, в субботу молодые принимают сестру брата — золовку. Но не одну, а с другими родственниками мужа. При этом если она свободна, то нужно было собрать такую же компанию в доме. А если замужняя, то пригласить только супругов.
Хозяйка дома блинами, угощениями, беседами должна была угодить новой родственнице. Если у девушки было несколько женатых братьев, она обходила за вечер всех.
Разноцветные блины
Ингредиенты:
- 300 граммов муки
- 800 миллилитров молока
- 4 яйца
- 65 граммов сахара
- 3 столовых ложки растительного масла
- 50 миллилитров черничного сока
- 50 миллилитров свекольного сока
- 50 миллилитров сока шпината
- 1–1,5 чайных ложек куркума
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Муку смешать с солью и сахаром. Добавить яйца, молоко и растительное масло. Замесить тесто.
- Разделить его на четыре части. В каждую добавить соответствующий краситель — сок или куркуму. Тщательно размешать.
- Выпекать блины на раскаленной сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла.