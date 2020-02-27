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Ростелеком обеспечит ветеранов и блокадников бесплатной связью

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, заявил президент компании Михаил Осеевский

«В преддверии 75-летия Победы Ростелеком принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали», — сказал Осеевский

По его словам, домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. Бесплатно пользоваться ей ветераны ВОВ и блокадники смогут уже с 1 мая, отметил президент Ростелекома.

Осеевский обратился к региональным органам власти с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

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