НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Третий день Масленицы: Лакомка

Источник:
Sibnet.ru
138 0
Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Третий день масленичной недели называется Лакомка. В среду было принято ходить к теще на блины, во время визита молодые супруги должны были показать свое уважение старшему поколению, рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

Середина недели на Масленицу называлась Лакомкой. Молодожёны принимали участие в различных обрядах. Например, одним из них был обычай «Столбы». Супруги вставали напротив друг друга в два ряда и показывали, а затем рассказывали другим, как они друг друга любят.

В этот день накрывались пышные столы, на которых обязательно были блины. По словам собеседницы, раньше прием пищи был священным действием, не с каждым можно было преломлять хлеб, поэтому разные блины в определенные дни предполагали общение с разными людьми. В Лакомку гостей принимала теща.

«Но зять должен был привезти крынку топленого масла и мешок муки. Теща зятю пекла блины из его муки. Зять и дочь выражали уважение этой стороне семьи. Тогда была жесткая иерархия — в ней старшее поколение было наверху, им был почет», — рассказала Тихомирова.

Блины на ряженке

Ингредиенты:

  • ряженка — 450 миллилитров
  • молоко — 400 миллилитров
  • мука — 200 граммов
  • яйцо — 3 штуки
  • соль — 0,25 чайной ложки
  • масло растительное — 1 столовая ложка

Приготовление:

  1. Смешать ряженку и молоко до однородности. 
  2. Взбить в отдельной посуде яйца с солью.
  3. Влить взбитые яйца в смесь ряженки с молоком, хорошо перемешать венчиком. Насыпать муку в миску, затем добавить примерно одну треть яично-молочной массы и хорошо перемешать.
  4. Добавить оставшуюся яично-молочную смесь и еще раз перемешать. Влить столовую ложку растительного масла и перемешать. 
  5. Хорошо разогреть сковороду и смазать ее слегка растительным маслом. Выпекать блинчик примерно одну минуту, пока поверхность не станет матовой, после чего перевернуть и довести до готовности в течение 25-30 секунд.
Тема: Масленица
Второй день Масленицы: заигрыш
Масленица начинается: значение первого дня
Масленица-2019: правила семи «блинных» дней
Фаршированные блины: что и как завернуть
смотреть все
Зима #Праздник #Отдых
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 12
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Отменены комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
•
Обнаружен очередной полковник-миллиардер из МВД
•
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
Подробности
•
Третий день Масленицы: Лакомка
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Сибирь 25.02.2020 23:49
Выпивший воду с червями кузбасский чиновник стал «Человеком года»
Сибирь 25.02.2020 17:25
Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале
Сибирь 25.02.2020 16:38
Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца
Сибирь 25.02.2020 15:27
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
22909
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10810
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10274
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
3986
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил вымирание россиян
•
Отменены комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
•
Обнаружен очередной полковник-миллиардер из МВД
•
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
67
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
55
США лишат Россию новых технологий
52
Путин объяснил вымирание россиян
49
США сымитировали ядерный удар по России
48