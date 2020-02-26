Третий день Масленицы: Лакомка

Третий день масленичной недели называется Лакомка. В среду было принято ходить к теще на блины, во время визита молодые супруги должны были показать свое уважение старшему поколению, рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

Середина недели на Масленицу называлась Лакомкой. Молодожёны принимали участие в различных обрядах. Например, одним из них был обычай «Столбы». Супруги вставали напротив друг друга в два ряда и показывали, а затем рассказывали другим, как они друг друга любят.

В этот день накрывались пышные столы, на которых обязательно были блины. По словам собеседницы, раньше прием пищи был священным действием, не с каждым можно было преломлять хлеб, поэтому разные блины в определенные дни предполагали общение с разными людьми. В Лакомку гостей принимала теща.

«Но зять должен был привезти крынку топленого масла и мешок муки. Теща зятю пекла блины из его муки. Зять и дочь выражали уважение этой стороне семьи. Тогда была жесткая иерархия — в ней старшее поколение было наверху, им был почет», — рассказала Тихомирова.

Блины на ряженке

Ингредиенты:

ряженка — 450 миллилитров

молоко — 400 миллилитров

мука — 200 граммов

яйцо — 3 штуки

соль — 0,25 чайной ложки

масло растительное — 1 столовая ложка

Приготовление: