Третий день Масленицы: Лакомка

Третий день масленичной недели называется Лакомка. В среду было принято ходить к теще на блины, во время визита молодые супруги должны были показать свое уважение старшему поколению, рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.
Середина недели на Масленицу называлась Лакомкой. Молодожёны принимали участие в различных обрядах. Например, одним из них был обычай «Столбы». Супруги вставали напротив друг друга в два ряда и показывали, а затем рассказывали другим, как они друг друга любят.
В этот день накрывались пышные столы, на которых обязательно были блины. По словам собеседницы, раньше прием пищи был священным действием, не с каждым можно было преломлять хлеб, поэтому разные блины в определенные дни предполагали общение с разными людьми. В Лакомку гостей принимала теща.
«Но зять должен был привезти крынку топленого масла и мешок муки. Теща зятю пекла блины из его муки. Зять и дочь выражали уважение этой стороне семьи. Тогда была жесткая иерархия — в ней старшее поколение было наверху, им был почет», — рассказала Тихомирова.
Блины на ряженке
Ингредиенты:
- ряженка — 450 миллилитров
- молоко — 400 миллилитров
- мука — 200 граммов
- яйцо — 3 штуки
- соль — 0,25 чайной ложки
- масло растительное — 1 столовая ложка
Приготовление:
- Смешать ряженку и молоко до однородности.
- Взбить в отдельной посуде яйца с солью.
- Влить взбитые яйца в смесь ряженки с молоком, хорошо перемешать венчиком. Насыпать муку в миску, затем добавить примерно одну треть яично-молочной массы и хорошо перемешать.
- Добавить оставшуюся яично-молочную смесь и еще раз перемешать. Влить столовую ложку растительного масла и перемешать.
- Хорошо разогреть сковороду и смазать ее слегка растительным маслом. Выпекать блинчик примерно одну минуту, пока поверхность не станет матовой, после чего перевернуть и довести до готовности в течение 25-30 секунд.