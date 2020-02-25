Украина представила участника на «Евровидение»

Украина выбрала музыкальную группу Go-A для представления страны на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

В рамках традиционного национального отбора приняли участие шесть музыкантов — певицы Jerry Hail, KRUTЬ, артисты David Axelrod, Khayat, а также группы Tvorchi и Go-A.

Группа Go-A малоизвестна в Европе, а после победы музыкантов на национальном отборе, рейтинг Украины на победу в «Евровидении», по прогнозам букмекеров, упал на две позиции.

В прошлом году Украина не принимала участие в «Евровидении» из-за того, что все претенденты отказались представлять свою страну на международном конкурсе. Музыканты посчитали позицию Украины слишком политизированной.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерладнды), страна победила на конкурсе в прошлом году благодаря Дункану Лоуренсу. Украина, как и Россия, выступит в первом полуфинале.