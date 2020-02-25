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Украина представила участника на «Евровидение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © go_a_band instagram.com/go_a_band

Украина выбрала музыкальную группу Go-A для представления страны на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

В рамках традиционного национального отбора приняли участие шесть музыкантов — певицы Jerry Hail, KRUTЬ, артисты David Axelrod, Khayat, а также группы Tvorchi и Go-A.

Группа Go-A малоизвестна в Европе, а после победы музыкантов на национальном отборе, рейтинг Украины на победу в «Евровидении», по прогнозам букмекеров, упал на две позиции.

В прошлом году Украина не принимала участие в «Евровидении» из-за того, что все претенденты отказались представлять свою страну на международном конкурсе. Музыканты посчитали позицию Украины слишком политизированной.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерладнды), страна победила на конкурсе в прошлом году благодаря Дункану Лоуренсу. Украина, как и Россия, выступит в первом полуфинале.

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Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....

mihty.88

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