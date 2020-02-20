НАВЕРХ

Спецназ под Новосибирском в метель захватил машины на учениях

Источник:
Sibnet.ru
196 0

Военнослужащие подразделения специального назначения захватили автомашины с секретной документацией условного противника в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учений, автомашина с секретными документами условного противника выдвигалась из штаба по проселочной дороге. Группе спецназа была поставлена задача совершить марш на лыжах на расстояние более пяти километров в район боевого применения.

Фото: © пресс-служба ЦВО

Операция проводилась в тылу противника и действовать пришлось скрытно, без применения боеприпасов. Военнослужащие, запрыгнув на ходу в машину, захватили транспортное средство и документы, после этого собрали всю группу и выдвинулись в точку сбора.

Кроме этого, военнослужащие выполнили задачи по десантированию с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», огневой подготовке из стрелкового оружия и вождению боевых машин.

Тактико-специальные учения проходили на полигоне «Шилово», в них участвовали более 500 военнослужащих.

Еще по теме
Названы способные уничтожить человечество подлодки
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
Военная техника из Тувы примет участие в Параде Победы в Новосибирске
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
смотреть все
Новосибирск #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
•
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Названы способные уничтожить человечество подлодки
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Пострадавшие от паводка районы Приангарья дополнительно получат 3 млрд
Сибирь 20.02.2020 17:52
Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах
Сибирь 20.02.2020 17:36
Спецназ под Новосибирском в метель захватил машины на учениях
Сибирь 20.02.2020 17:19
Осужден виновник обрушения трапа с пассажирами в Барнауле
Сибирь 20.02.2020 17:09
Самое популярное
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8663
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4937
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4808
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
3554
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
•
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Названы способные уничтожить человечество подлодки
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Uynachalnica

20 лет на раскачку и не срок савсем!

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀

Иркут 69

Имитация бурной деятельности или бег на месте. 🤓Водевиль в трех частях. Режиссёр тот же, сюжет неизменен,...

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)