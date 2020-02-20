Спецназ под Новосибирском в метель захватил машины на учениях

Военнослужащие подразделения специального назначения захватили автомашины с секретной документацией условного противника в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учений, автомашина с секретными документами условного противника выдвигалась из штаба по проселочной дороге. Группе спецназа была поставлена задача совершить марш на лыжах на расстояние более пяти километров в район боевого применения.

Фото: © пресс-служба ЦВО

Операция проводилась в тылу противника и действовать пришлось скрытно, без применения боеприпасов. Военнослужащие, запрыгнув на ходу в машину, захватили транспортное средство и документы, после этого собрали всю группу и выдвинулись в точку сбора.

Кроме этого, военнослужащие выполнили задачи по десантированию с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», огневой подготовке из стрелкового оружия и вождению боевых машин.

Тактико-специальные учения проходили на полигоне «Шилово», в них участвовали более 500 военнослужащих.