Партию экспериментальных масок от вирусов выпустили в Новосибирске

Пробную партию масок с антивирусной активностью в среду выпустили в Новосибирской области, сообщил журналистам представитель компании «Биоком» Виталий Гончаров.

«Мы в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН создали антибактериальную ткань, которая состоит из мельтблауна (часть обычной маски), с измененными свойствами и покрытая серебром. Не пропускает 99,9% бактерий. А тот 1%, который остается, дает нам иммунитет. То есть погибшие бактерии попадают к нам в организм и по аналогии с вакцинацией повышают иммунитет», — сказал Гончаров.

Испытания материала в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

«Потребуется около года чтобы вывести на мелкосерийное производство. Но нужно получить разрешение на выпуск Минздрава. У Минздрава нет ни одной лаборатории, способной подтвердить исследования "Вектора". Мы ищем способы выйти на вышестоящее руководство», — рассказал Гончаров.

Предприятие «Медсклад», которое первым в Сибири начало выпускать медицинские маски, выпустило в среду пробную партию в размере 50 штук масок с антибактериальным покрытием, придуманным учеными. Эту партию отправят в Минздрав для регистрации изделия как медицинского.

Медицинские маски начали активно скупать в регионах после вспышки коронавируса в Китае. Их использование признано Минздравом, как одна из мер профилактики.