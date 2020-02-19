Стены из человеческих черепов и костей нашли в Бельгии

Археологи обнаружили в ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Генте стены, выложенные из человеческих костей и черепов.

«Эта находка уникальна в Бельгии», — приводит РИА Новости слова представителя археологической группы Рубена Виллаэрта.

Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами. Ученые предположили, что эти сооружения были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений.



Arquelogos encuentran un muro hecho con huesos humanos en la catedral de Saint-Bavo en la ciudad belga Ghent. Se cree que son restos sacados del cementerio adyacente para hacer espacio para nuevas tumbas hace 500 aos. pic.twitter.com/5AQHaAUItR — Roberto Rodrguez M. (@esosiquetetengo) February 18, 2020

При расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков, пояснил археолог Яниек де Гризе.

Останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства «костяных стен» археологи относят к XVII-XVIII векам.