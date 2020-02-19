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Стены из человеческих черепов и костей нашли в Бельгии

Источник:
РИА Новости
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Фото: ChaTo (Carlos Castillo) / Attribution License

Археологи обнаружили в ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Генте стены, выложенные из человеческих костей и черепов.

«Эта находка уникальна в Бельгии», — приводит РИА Новости слова представителя археологической группы Рубена Виллаэрта.

Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами. Ученые предположили, что эти сооружения были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений.

При расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков, пояснил археолог Яниек де Гризе.

Останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства «костяных стен» археологи относят к XVII-XVIII векам.

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Топ комментариев

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Torop666

да точно а то уже задолбали своими выгодными предложениями