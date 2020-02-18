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Перечислены бесполезные способы защиты от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Dave Doe

Эксперты Всемирной организации здравоохранения перечислили мифические способы защиты от нового коронавируса COVID-19, которые популярны в интернете, однако при реальной угрозе не спасают от заражения. Список опубликован на официальном сайте ВОЗ.

Так, медики предостерегли от использования сушилок для рук в качестве защитного метода. В соцсетях утверждается, что горячий воздух из сушилки для рук за 30 секунд уничтожает коронавирус. Однако на самом деле метод не работает.

«Нужно просто чаще мыть с мылом или протирать спиртосодержащей влажной салфеткой. Сушилка, как и бумажное полотенце, нужна лишь, чтобы тщательно высушить руки. Сама она не убивает бактерии», — отмечается в рекомендациях.

В число популярных методов обеззараживания кожи вошли ультрафиолетовые лампы. Но в действительности излучение лишь вызовет раздражение кожи, утверждают медики. Также от вируса не защищает употребление чеснока в пищу, это всего лишь миф.

Другими бесполезными методами специалисты назвали натирание кожи кунжутным маслом или растворами алкоголя и хлора. Нет никаких данных, что это предотвращает заражение COVID-19. Такими растворами можно лишь обрабатывать поверхности.

Более того, промывание носа солевыми растворами и полоскание ротовой полости антисептическими жидкостями также не предотвратят заболевание. Подобные методы оказывают благотворное влияние против респираторных инфекций, но против COVID-19 они неэффективны.

Эксперты подчеркивают, что на сегодня от нового коронавируса нет эффективных лекарств, существующие вакцины от ОРВИ и гриппа ничем не помогут. Также для профилактики нельзя принимать антибиотики, ведь они работают только против бактериальных инфекций.

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