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Курсанты впервые прыгнули с парашютом под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Будущие разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Более 200 курсантов десантировались из вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютах с высоты 800 метров. Военнослужащие должны были приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.

Фото: © пресс-служба ЦВО

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят ночью и днем, и являются самым интересным элементом при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время молодые специалисты учебного центра совершат около 1 тысячи прыжков с парашютом.

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