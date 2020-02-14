Курсанты впервые прыгнули с парашютом под Новосибирском

Будущие разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Более 200 курсантов десантировались из вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютах с высоты 800 метров. Военнослужащие должны были приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.

Фото: © пресс-служба ЦВО

Занятия по парашютно-десантной подготовке проходят ночью и днем, и являются самым интересным элементом при подготовке специалистов разведки.

Обучение военнослужащих парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля. За это время молодые специалисты учебного центра совершат около 1 тысячи прыжков с парашютом.