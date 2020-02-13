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Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса

Источник:
Интерфакс
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Рекордный рост смертей от нового коронавируса и количества зараженных, зафиксированный 13 февраля, связан с изменением методики диагностики заболевания, пояснил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

В Китай на утро 13 февраля были зафиксированы 14840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших в стране составляет почти 60 тысяч человек. За минувшие сутки от коронавируса также погибли 242 человека.

Резкий скачок статистики вызван тем, что в число зараженных пациентов стали включать уже по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других тестовых исследований, которые обычно занимают минимум один-два дня.

Сразу после этого международные эксперты обвинили Китай в искажении данных по коронавирусу. Так, британские специалисты посчитали, что китайские врачи смогли диагностировать лишь 5% случаев заражения с явными симптомами, передает Financial Times.

Кроме этого, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, выступая в Женеве, призвал воспринимать с крайней осторожностью информацию о стабилизации ситуации с коронавирусом.

Тема: Распространение китайского вируса
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