Трамп предсказал будущее коронавируса

Распространение нового типа коронавируса прекратится в апреле, спрогнозировал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер связал окончание эпидемии с наступлением теплой погоды. «Многие полагают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло», — сказал Трамп на встрече с губернаторами штатов, прошедшей в Белом доме.

Трамп также добавил, что США справляются с новым типом коронавируса, завезенным на территорию страны из Китая. Сейчас в стране зафиксированы 12 случаев заражения, погибших нет.

Очаг вирусной инфекции находится в Китае, где по последним данным погибло уже более 900 человек, а 40 тысяч заразились и находятся на лечении в больницах. При этом порядка 3 тысяч человека выздоровели и были отправлены домой.