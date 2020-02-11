НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Трамп предсказал будущее коронавируса

Источник:
ТАСС
408 1
Фото: © The White House

Распространение нового типа коронавируса прекратится в апреле, спрогнозировал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер связал окончание эпидемии с наступлением теплой погоды. «Многие полагают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло», — сказал Трамп на встрече с губернаторами штатов, прошедшей в Белом доме.

Трамп также добавил, что США справляются с новым типом коронавируса, завезенным на территорию страны из Китая. Сейчас в стране зафиксированы 12 случаев заражения, погибших нет.

Очаг вирусной инфекции находится в Китае, где по последним данным погибло уже более 900 человек, а 40 тысяч заразились и находятся на лечении в больницах. При этом порядка 3 тысяч человека выздоровели и были отправлены домой.

Тема: Распространение китайского вируса
Сибиряк рассказал о жизни в карантине на круизном лайнере
Россия создаст стратегический запас медицинских масок
Массовые проверки аптек начались в России
Китайская экономика возобновила работу после каникул
смотреть все
Политика #Мир #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп предсказал будущее коронавируса
•
Мишустина посчитали главной надеждой Путина
•
Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак
•
Главный нарколог назвал треть россиян «тихими алкоголиками»
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Терминал аэропорта под Красноярском открыли без разрешения
Сибирь 10.02.2020 17:56
Жители Приангарья похитили бизнесмена и вымогали у него 15 млн
Сибирь 10.02.2020 15:35
Ученые НГТУ создали плазменную пушку для борьбы с раковыми клетками
Сибирь 10.02.2020 15:29
Интернет испортил жизнь владельцу тюнинговой «шестерки»
Сибирь 10.02.2020 14:52
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
25589
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
4164
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
4013
Депутату Госдумы из Новосибирска стало стыдно за свою национальность
3707
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп предсказал будущее коронавируса
•
Мишустина посчитали главной надеждой Путина
•
Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак
•
Главный нарколог назвал треть россиян «тихими алкоголиками»
Как это работает
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Самолет опаздывает: что делать, если рейс задержали
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Gladwin

Конечно, из москвы то удобнее лохотронскими рационами для похудения торговать.

artur10

А, то-есть в Кемерово получается только сумасшедшие хотят жить. Ну да куда нам сирым да убогим до (звёзд)...

Удавиков

а как же запрет на использование иностранных по на государственной службе

Maniac.

Даже специально обученный человек по втиранию гос(подачек)льгот, как нечто глобальное, не выдержала,...

Siberian white mushroom

Лучше бы ФАС тестикулы стальной хваткой сжимал торгово-продуктовым сетям, а не в куличики играл с никому...