Сибиряк рассказал о жизни в карантине на круизном лайнере

Житель Бурятии Аркадий Булгатов оказался запертым на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся сейчас у берегов Японии на карантине из-за распространения коронавируса. Пассажиры пытаются не поддаваться отчаянию и панике, рассказал он в эфире программы «60 минут».

«Мы прекрасно себя чувствуем, в хорошем настроении. Но мы не находимся среди больных, к счастью, на данный момент. Я нахожусь со своими друзьями, нас тут пять человек и, плюс, есть, конечно, русские туристы. Есть пожилая пара из Иркутска», — рассказал Булгатов в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Ведущие передачи сообщили, что от былой роскоши на лайнере ничего не осталось: закрыли пять бассейнов, бары, казино. Люди большую часть времени проводят в каютах. Площадь самой маленькой — 15 квадратных метров.

«В целом, нам повезло, что наша каюта и наш балкон находятся с солнечной стороны. Температуру (мне) измерили однажды — 1 февраля. В целом паники нет. Настроение у пассажиров позитивное... Кто занимается танго, кто играет в карты, кто книги читает. Нам вчера раздавали игральные карты, кроссворды. Общаемся по телефону с экипажем. У нас есть анкеты, каждый вечер на листках заполняем и нам доставляют, что нужно», — отметил пассажир из Бурятии.

По его словам, сбежать с лайнера невозможно: судно постоянно окружают несколько вертолетов с камерами, на воде — лодки. По последним данным, число зараженных коронавирусом на лайнере пассажиров достигло 64 человек. Всего на судне находятся 3,7 тысячи человек.