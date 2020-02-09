Почему цифровые технологии никогда не заменят нотариуса

Самые передовые технологии не способны обезопасить так, как нотариус, поскольку при совершении сделок крайне важен человеской фактор, уверен президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.

«Многие забывают, что от прибавления слово "цифровой" не меняется ключевая потребность гражданского оборота и его участников — безопасность и защита права. Некоторым кажется, что защитную функцию возьмут на себя непосредственно передовые технологии, используемые в новых форматах правоотношений. Однако практика показала, что это серьезное заблуждение», — рассказал Корсик в интервью «Российской газете».

По его словам, «даже самая инновационная компьютерная программа не способна проверить реальную волю участников сделки и ее соответствие с тем, что прописано в договоре». «При этом человек может не понимать отдельных нюансов заключаемой сделки или даже всей ее сути», — пояснил он.

«Сколько было случаев, когда, к примеру, пенсионер думал, что подписывает договор ренты, а по факту оказывалось, что он дарил свою недвижимость и тут же терял право в ней проживать», — отметил Корсик.

Он подчеркнул, что от того, что договор будет представлен на экране компьютера или телефона, человеку, далекому от юриспруденции, легче разобраться в нем точно не получится.



Человеческий фактор

«И вот еще один очевидный риск: упрощенный порядок и фактически моментальное принятие юридически значимого решения в условиях цифровой среды повышают уязвимость граждан, не подготовленных в юридическом и технологическом смыслах. А таких людей очень много, если не сказать — большинство», — сказал глава Федеральной нотариальной палаты.

#Законы Как поставить электронную подпись?

Кроме неосознанности действий, по его мнению, может возникнуть риск, что кто-то из сторон сделки участвует в ней по принуждению. Такую проблему невозможно выявить ни путем заочного анкетирования заявителя перед сделкой, ни удаленно по голосу или по сетчатке глаза.

Кроме того, предлагаемый в качестве основы для цифровых сделок в виде смарт-контрактов принцип блокчейн не подразумевает внесения изменений в уже заключенный договор, даже если появилась такая необходимость. В итоге, риски нарушения прав и признания сделки недействительной возникают у участников не одного, а целой цепочки договоров.

«Большая часть очевидных рисков сделок в цифре совпадает с рисками, свойственными любой сделке в простой письменной форме. Поэтому здесь нужно признать особую роль человеческого фактора и необходимость привлечения к сделке веками зарекомендовавшего себя института, действующего от имени государства и ответственного именно за защиту прав участников сделки», — заключил Корсик.