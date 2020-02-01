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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — сказал он.

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Ранее компания Facebook попала в центр политического скандала в США. В частности, данные 87 миллионов пользователей соцсети были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica, после чего началось расследование Конгресса США.

Власти Канады в апреле прошлого года власти пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей.

В декабре 2019 года на хакерских ресурсах появилась база данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook. Она включала идентификатор, номера телефонов и полные имена.

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