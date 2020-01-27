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Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фото Павла Комарова

Коронавирус, появившийся в Китае и за считанные дни проникший в ряд других стран, по мнению некоторых мистиков, вполне ожидаемое явление 2020 года. И даже возможно, что это та самая эпидемия, которую предсказывала провидица Ванга, говоря о катастрофах наступившего года.

Близкий друг Ванги Сергей Косторный сообщил, что, по предсказаниям Ванги, в 2020 году все население Земли ждет опасность. «Могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой неизлечимой болезни. В свое время в истории были такие периоды, когда чума выкосила огромные территории…», — сказал Сергей Косторный в программе «На самом деле».

О новом типе вируса, появившемся в Китае стало известно в конце декабря, а его массовое распространение началось в январе 2020 года. Так называемый коронавирус вызывает воспаление легких (пневмонию). По последним официальным данным, только в Китае болезнью заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

Согласно пророчеству Ванги, человечество ждет опасность именно в 2020 году. Про массовую эпидемию она говорила, что возникнет неизлечимая и давно забытая болезнь. 

Коронавирус 2019-nCoV нельзя назвать давно забытым, но и новым — тоже. Во-первых, он почти на 80% схож с вирусом атипичной пневмонии (эпидемия 2002 года), а она, в свою очередь, схожа с более ранними вирусами. Кроме этого, некоторые ученые полагают, что китайский коронавирус стал результатом рекомбинации вирусов, которые переносили разные животные (летучие мыши и змеи).

Тема: Распространение китайского вируса
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Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

paramedic

Как только верхушка начинает утверждать про стабильность рубля, он рухает.Буквально завтра рухнет.

skalka136

за эти деньги лучше бушный "японец"...чем больше дорожаёт ваз,тем лучше бушный "японец"...

Archangel3339

Цитатапотому что рубль является достаточно стабильной валютойМда, стоимость доллара с 35 до 90, а дальше...

WSG0600-164-164

Не кого либо с улицы а строго отобрал по кошельку, каждый миллиардер, как и он сам.