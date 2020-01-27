Смертельный китайский вирус предсказывала Ванга

Коронавирус, появившийся в Китае и за считанные дни проникший в ряд других стран, по мнению некоторых мистиков, вполне ожидаемое явление 2020 года. И даже возможно, что это та самая эпидемия, которую предсказывала провидица Ванга, говоря о катастрофах наступившего года.

Близкий друг Ванги Сергей Косторный сообщил, что, по предсказаниям Ванги, в 2020 году все население Земли ждет опасность. «Могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой неизлечимой болезни. В свое время в истории были такие периоды, когда чума выкосила огромные территории…», — сказал Сергей Косторный в программе «На самом деле».

О новом типе вируса, появившемся в Китае стало известно в конце декабря, а его массовое распространение началось в январе 2020 года. Так называемый коронавирус вызывает воспаление легких (пневмонию). По последним официальным данным, только в Китае болезнью заразились 1975 человек, из них 56 скончались.

Согласно пророчеству Ванги, человечество ждет опасность именно в 2020 году. Про массовую эпидемию она говорила, что возникнет неизлечимая и давно забытая болезнь.

Коронавирус 2019-nCoV нельзя назвать давно забытым, но и новым — тоже. Во-первых, он почти на 80% схож с вирусом атипичной пневмонии (эпидемия 2002 года), а она, в свою очередь, схожа с более ранними вирусами. Кроме этого, некоторые ученые полагают, что китайский коронавирус стал результатом рекомбинации вирусов, которые переносили разные животные (летучие мыши и змеи).