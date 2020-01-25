Жуткая авария чемпиона мира по автогонкам попала на видео

Эстонский гонщик Отт Тянак попал в аварию в первый день ралли Монте-Карло, автомобиль действующего чемпиона мира улетел с обрыва на скорости в 170 километров в час.

«Не на такой старт сезона мы надеялись, но, к счастью, мы оба в порядке благодаря защитному оборудованию. Скоро вернемся в борьбу!» — написал Тянак в своем аккаунте в Twitter после аварии.

Here’s what happened this morning. But we are recovering well and will be fit soon. #WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/tgDIX8IMzJ — Ott Tnak (@OttTanak) January 24, 2020

Согласно показаниям датчиков, максимальные перегрузки в момент аварии составили 35g — значительно более высокие показатели, чем у космонавтов. Однако обследование в больнице показало, что оба члена экипажа избежали серьезных травм.

Чемпион и его штурман угодили в жесточайшую аварию на четвертом спецучастке. Тянак допустил ошибку и зацепил обочину, после чего автомобиль занесло и буквально выбросило с дороги.