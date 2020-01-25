Жуткая авария чемпиона мира по автогонкам попала на видео

Эстонский гонщик Отт Тянак попал в аварию в первый день ралли Монте-Карло, автомобиль действующего чемпиона мира улетел с обрыва на скорости в 170 километров в час.
«Не на такой старт сезона мы надеялись, но, к счастью, мы оба в порядке благодаря защитному оборудованию. Скоро вернемся в борьбу!» — написал Тянак в своем аккаунте в Twitter после аварии.
Here’s what happened this morning. But we are recovering well and will be fit soon. #WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/tgDIX8IMzJ— Ott Tnak (@OttTanak) January 24, 2020
Согласно показаниям датчиков, максимальные перегрузки в момент аварии составили 35g — значительно более высокие показатели, чем у космонавтов. Однако обследование в больнице показало, что оба члена экипажа избежали серьезных травм.
#RallyeMonteCarlo SS4 Results— World Rally Championship - WRC (@OfficialWRC) January 24, 2020
Big CRASH for @OttTanak (crew OK)
1 @ElfynEvans 11:43.3
2 @SebOgier +3.4
3 @thierryneuville +8.8
Live Timing & Standings https://t.co/m2aWjw9Ya9
Up next: SS5 - LIVE at 11:21 (UTC+1) on WRC+#WRC #WRCLive @ACM_Media pic.twitter.com/dip6qY5oxi
Чемпион и его штурман угодили в жесточайшую аварию на четвертом спецучастке. Тянак допустил ошибку и зацепил обочину, после чего автомобиль занесло и буквально выбросило с дороги.