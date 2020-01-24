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«Плохие парни навсегда»: боевик с человеческим лицом

Автор:
Юрий Красавин
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Фото: © кадр из фильма

Голливуд, игнорируя мнения критиков и не всегда удовлетворительные кассовые сборы, продолжает реанимировать классические франшизы. Третья часть комедийного боевика «Плохие парни» так долго томилась в производственном аду, что ее автоматом записали в сомнительные затеи. Но на этой неделе картина с вечно молодым Уиллом Смитом все же добралась до кинотеатров, и в этот раз студия Sony смогла щелкнуть по носу всех скептиков.

Премьера в России: 23 января 2020 года
Страна, производство: США, Мексика; кинокомпания Columbia Pictures
Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Актеры: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Джо Пантольяно
Продолжительность: 124 минуты
Бюджет: 90 миллионов долларов
Возраст: 18+

Сюжет: неделя до пенсии

Закадычные напарники Майк Лоури и Маркус Бернетт еще в строю, но все больше напоминают своих коллег из «Смертельного оружия». Персонаж Уилла Смита, как когда-то Мэл Гибсон, хорохорится, хоть и подкрашивает втихаря бороду, а вот герой Мартина Лоуренса даже и не отрицает, что он «ту олд фо зис щит».

Постепенно «плохих парней» с их почетного пьедестала вытесняет новая команда молодых и амбициозных копов. Но двум поколениям стражей порядка придется объединить усилия, когда в городе появляется неуловимый убийца, объявивший охоту на Лоури.

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Съемки: шли издалека

Первые «Плохие парни» появились в середине 90-х, когда полицейские «бадди-муви» были одним из самых ходовых товаров. Снятый за очень небольшие деньги молодым режиссером Майклом Бэем боевик вывел на голливудский небосклон сразу две звезды — Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

Харизматичный Смит после этого стал кочевать из одного блокбастера в другой. Лоуренс же, отдувавшийся в «Парнях» преимущественно за комедийную составляющую, продолжил двигаться в этом же направлении.

Через восемь лет продюсер Джерри Брукхаймер и уже не столь молодой Бэй вновь свели на экране полюбившийся зрителям дуэт. Бюджет многократно вырос, пиротехники стало в разы больше, и пусть это были еще не «Трансформеры», но тяга Бэя к гигантомании проглядывала уже тогда.

Фото: © кадр из фильма

Это было лощеное, яркое и насыщенное экшном зрелище, но вот соотношение кассовых сборов к затраченным деньгам уже радовало не так. «Плохих парней» отправили в отставку. Но ничто в Голливуде не проходит бесследно.

Первые разговоры о том, что дилогия превратится в трилогию, возникли еще в 2009 году. Долгое время дальше слухов дело не двигалось. Пока в 2014 году Мартин Лоуренс не заявил, что отец франшизы Джерри Брукхаймер полон энтузиазма насчет создания триквела, и работа над сценарием уже вовсю кипит.

Годом позже у проекта появился режиссер (и без того занятой Бэй оставил за собой функции продюсера). Им стал Джо Карнахан, постановщик «Козырных тузов», «Команды А» и «Схватки» с Лиамом Нисоном. Сперва его пригласили лишь для полировки готового сценария, но затем студийные боссы пришли к выводу, что его кандидатура подходит на должность постановщика.

Однако подготовка затягивалась, проект пребывал в анабиозе, и весной 2017 года Карнахан заявил, что отказывается от работы над «Плохими парнями». После этого лента и вовсе выбыла из графика будущих релизов студии Sony, начало казаться, что этот камень уже никому не затащить на гору, поклонники отчаялись дождаться даже трейлеров.

Но продюсеры провернули неожиданный ход и через полгода объявили имена постановщиков ленты. Проект доверили бельгийцам марокканского происхождения Адилю Эль Арби и Билалу Фалла. До работы над «Парнями» тандем успел отметиться несколькими малоизвестными фильмами, но студия решила довериться молодым режиссерам

Отзывы и сборы: все сулят прибыль

Незнакомые имена постановщиков внушали опасение фанатам «Плохих парней». Но с другой — Майкл Бэй успел дискредитировать себя утомительной франшизой про автоботов и десептиконов, так что свежий взгляд бельгийцев мог вдохнуть в подзабытый сериал новую жизнь. Судя по всему, так и произошло.

Многие критики по обе стороны океана уверяют, что «Плохие парни навсегда» — едва ли не лучшая часть трилогии. Она совместила в себе все, за что франшизу когда-то полюбили — на этот раз с актуальным юмором и новыми персонажами.

Критик Вадим Елистратов пишет: «В третьих "Плохих парнях" бывает очень смешно, здесь немало зрелищных моментов (пусть и не уровня Бэя), и, что особенно важно, есть удачные попытки переосмыслить морально устаревшую франшизу и дать ей второе дыхание в 2020 году».

Фото: © кадр из фильма

Средний рейтинг картины на агрегаторе Metacritic составляет сдержанные 59% (лента очень не приглянулась одному из рецензентов, подпортившему всю статистику) и куда более оптимистичные 77% на Rotten Tomatoes. В обоих случаях это намного выше, чем было у предыдущих двух фильмах.

В США «Плохие парни навсегда» стартовали еще на прошлой неделе с результатом в 60 с лишним миллионов долларов за первый уик-энд (при прогнозе в 40 миллионов). Российский «Бюллетень кинопрокатчика» ждет от боевика не менее 200 миллионов рублей за выходные.

Стоит ли смотреть

Вливание свежей крови действительно пошло картине на пользу. Бельгийцы не испугались возложенной на них ответственности и честно отработали свой хлеб. Третья часть достойна звания лучшей в серии, потому что она получилась как минимум самой сбалансированной.

Здесь всего в меру. Порядок с экшном, живой юмор, нотки уместной драмы и все это без какого-либо чувства натужности. «Плохие парни» не делают вид, будто и не было этих двадцати пяти лет, но свой стаж они демонстрируют с гордостью, доказывая, что былой прыти они не растеряли.

Режиссеры ленты припасли в рукавах несколько козырей и не побоялись их выложить, прекрасно понимая, что в случае неудачи второй раз за стол их попросту не пригласят. Арби и Фалла не срывают стоп-кран, но и не церемонятся — ни с доверенным им материалом, ни со зрителями.

Если боевая сцена, то обязательно с порцией старого доброго насилия. Если сюжетный поворот, то чаще всего работающий, а немногочисленные жанровые клише высмеиваются по ходу дела самими героями фильма.

Фото: © кадр из фильма

И при всем этом «Плохие парни навсегда» — кино с человеческим лицом. Непобедимый Уилл Смит уже не так непобедим. Любитель покривляться Мартин Лоуренс периодически уходит в минор. Оба героя добавляют новые штрихи в свои образы, и находиться в их компании все также уютно, а прощаться не хочется.

Возможно, что и не придется. Воодушевленная первыми успехами картины студия Sony уже дала отмашку на производство четвертой части. Если она будет выполнена на том же уровне, что и триквел, нет ни одной причины, по какой бы ее стоило пропустить.

Как и нет причин пропускать «Плохих парней навсегда» российским зрителям — это редкий случай удачного возвращения франшизы, о которой успели позабыть, но о которой оказалось так приятно вспомнить.

Тема: Рецензии
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Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.