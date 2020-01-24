Перспектива строительства шести станций метро появилась в Новосибирске

Генеральный план Новосибирска предусматривает строительство шести станций метро до 2030 года на Дзержинской и Ленинской линиях, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы мэрии.

На Дзержинской линии должны появиться станции: «Гусинобродская», «Молодежная» и «Автовокзал», а на Ленинской — «Троллейная» и «Площадь Станиславского». Рассматривается также возможность строительства станции «Северная» в микрорайоне Аэропорт.

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В ближайшее время на федеральном уровне могут снять запрет на финансирование федеральным бюджетом строительства метрополитена в крупных городах России. Пока неизвестно, примут ли это решение, объем финансирования на строительство шести станций также пока не озвучен.

В 2019 году стало известно, что в ближайшие годы закупка новых подвижных составов для новосибирского метро не планируется: один метропоезд стоит около 100 миллионов рублей. Пока местный метрополитен ремонтирует и модернизирует имеющиеся составы.