ФСБ вычислила источник сообщений о минировании

ФСБ вычислила зарубежный сервис, который рассылал тысячи анонимных ложных сообщений о «минировании» российских судов, школ и других общественных зданий, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все сообщения носили ложный характер. На основания представления Генпрокуратуры, 23 января доступ к ресурсам почтового сервиса был ограничен. Роскомнадзор указал, что StartMail не предоставил информацию о владельцах ящиков, которые рассылали письма.

Роскомнадзор в декабре также попросил суд заблокировать еще два почтовых сервиса — Mailbox и Scryptmail. Эксперты предположили, что с их помощью в российские структуры также рассылались ложные письма с угрозами.