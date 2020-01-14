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Россиянам рассчитали самый несчастливый возраст

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
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Самый «несчастливый» возраст в России составляет 48,2 года, свидетельствует работа на сайте Национального бюро экономических исследований. При этом аналогичный возраст «максимального несчастья» отмечается и в других развивающихся странах.

Авторы исследования изобразили счастье жителей 132 стран мира в виде U-образной кривой, в которой самая низкая точка показывает наиболее несчастный возраст. Для каждого государства этот момент наступал в среднем возрасте, вне зависимости от уровня дохода и длительности жизни.

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В исследование попали 95 развивающихся стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Израиль, Южную Корею. В результате для каждого государства цифра в 48,2 года оказывалась возрастом, в который в среднем наступает «пик несчастья».

При этом в 37 развитых странах, которыми в исследовании признаны государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, самый несчастный возраст наступает чуть раньше — в 47,2 года.

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Отношения #Психо #О людях
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жизнилюб

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