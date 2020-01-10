Комфортная погода ожидается в Новосибирске в выходные

Потепление до 10 градусов мороза и небольшие снегопады ожидаются в выходные в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Вновь возобновится перенос воздушных масс из Атлантики. 11-12 января будет ощущаться влияние холодного воздуха, но уже будут доходить волновые возмущения на атмосферных фронтах из районов южного Урала и вызывать слабые снегопады. В утренние часы возможны туманы, дымки и изморозь», — отметил синоптик.

Температурный фон 11 января составит ночью от 16-21 до 27 градусов мороза, а днем от 10 до 15 градусов мороза. В последующие дни будет отмечаться повышение температуры.

«В понедельник ночью температура воздуха составит 10-15 градусов мороза, днем — 7-12 градусов морозов. 14-15 января продолжится повышение температуры и будет падать снег», —сказал Ягудин.