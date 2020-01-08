Названа предварительная причина крушения украинского лайнера

Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил официальный представитель международного аэропорта Тегерана.

«Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана», — сказал представитель аэропорта агентству IRNA.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту самолета находились 168 пассажиров, которые прошли регистрацию, а также девять членов экипажа.

Большинство пассажиров являлись гражданами Ирана и Канады. Самолет принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы все пассажиры и экипаж самолета погибли.