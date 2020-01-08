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Названа предварительная причина крушения украинского лайнера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил официальный представитель международного аэропорта Тегерана.

«Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана», — сказал представитель аэропорта агентству IRNA.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту самолета находились 168 пассажиров, которые прошли регистрацию, а также девять членов экипажа.

Большинство пассажиров являлись гражданами Ирана и Канады. Самолет принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы все пассажиры и экипаж самолета погибли.

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