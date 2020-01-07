Новый дорожный знак ввели в Красноярске

Выделенные полосы для общественного транспорта откроют для всех в выходные дни в Красноярске, для этого установят специальные дорожные знаки с изображением молоточков, сообщает мэрия города.

С 11 января, по выходным и праздничным дням передвигаться по полосам для общественного транспорта в Красноярске можно будет всем водителям. О специальном режиме их проинформируют дорожные знаки с изображением «молоточков» (рабочие дни), установка которых уже ведется. Всего в городе будет установлено 167 таких знаков. До вступления в силу нового режима работы выделенных полос они будут зачехлены.

«Основное количество выделенных полос в Красноярске появилось в январе 2019 года. В дальнейшем производилась корректировка их работы: сначала по улице Тотмина, Калинина и п/п Бугач был введен режим действия с понедельника по четверг. Позже на улице Партизана Железняка и проспекте Металлургов было разрешено движение по выделенным полосам по выходным и праздничным дням. Сейчас принято решение внедрить эту практику по всему городу», — рассказал начальник отдела мониторинга МКУ «УДИБ» Игорь Воевалко.

В Красноярске организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта на 21 участке.