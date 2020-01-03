Безопасность томских студентов доверят искусственному интеллекту

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали систему безопасности, обладающую искусственным интеллектом и способную определить человека по походке, лицу, отпечаткам пальцев и гаджетам. Установят ее в вузах города, сообщил глава лаборатории «Цифровая экономика» ТГУ Александр Ильин.

«У нас есть собственные контроллеры и считыватели. Рабочее название — "Умный столб": на столбах устанавливаются видеокамеры, датчики. Камеры на расстоянии распознают силуэт, а искусственный интеллект, нейросеть распознает, вы это или не вы идете», — цитирует ТАСС Ильина.

Прототип системы уже создан, сейчас обучаются несколько нейросетей, которые смогут распознавать человека по походке, по отпечаткам пальцев, лицу и по личному смартфону. Искусственный интеллект также собирает и обрабатывает данные, но хранятся они по системе распределенного реестра блокчейн, что обеспечивает их безопасность.

Подобные системы распознавания человека разрабатываются в настоящее время в том числе и в России, но прямого аналога технологии специалистов из Томска нет. Сейчас ученые получают патент на разработку.

Создатели системы планируют сначала внедрить ее на территории ТГУ, а в последующем — и других томских вузов. Система также адаптирована для использования в общественном транспорте и позволит оплачивать проезд просто при помощи сканирования лица и отпечатков пальцев.