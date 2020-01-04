Аэропорт Горно-Алтайска расширят в два раза

Реконструкция терминала аэропорта в Горно-Алтайске начнется в 2020 году, его планируется расширить вдвое, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком.

В конце декабря прошлого года аэропорт впервые за свою историю преодолел рубеж в 100 тысяч пассажиров в год. Он перешел в другую группу аэропортов. Директор Сергей Круглов отмечает, что пассажирам на имеющихся площадях уже тесновато.

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В январе 2020 года начнется проектирование реконструкции существующего терминала, фактически работы стартуют летом, а завершат их к началу 2022 года. При этом, по словам директора, реконструкция не создаст помех работе аэропорта.

Кроме того, в планах – расширение географии полетов. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву (аэропорты «Домодедово» и «Внуково»), Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. С апреля 2020 года открываются рейсы на Омск. Идет работа над запуском направлений на Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Якутск.

Также в планах этого года, как отмечал ранее губернатор Олег Хорохордин, возобновление внутрирегиональных авиаперевозок. В прошлом году состоялись технические рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу, Кош-Агачский район принял два чартерных коммерческих рейса. Планируется субсидировать данные направления для установления доступных цен. Продолжается работа и по приданию аэропорту международного статуса.